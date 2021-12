Ontslagen CNN-presentator Chris Cuomo beschuldigd van seksueel wangedrag

Chris Cuomo, broer van de voormalige gouverneur van New York Andrew Cuomo, werd zaterdag met onmiddellijke ingang ontslagen bij CNN. Eerder deze week had de tv-zender Cuomo al geschorst omdat hij veel nauwer betrokken was bij het schandaal rond zijn broer Andrew dan eerder werd aangenomen.

Nu meldt The New York Times dat tegen Chris Cuomo ook een beschuldiging van seksuele intimidatie is geuit. De krant baseert zich op een beschuldiging van een cliënt van advocate Debra S. Katz, die ook beschuldigers van Chris’ broer Andrew Cuomo vertegenwoordigt. Het is onduidelijk of de aantijging jegens Chris Cuomo meeweegt in zijn ontslag. Chris Cuomo laat via een advocaat aan de krant weten dat hij de aantijging ontkent.

Chris Cuomo was een van de meest prominente presentatoren van CNN. Hij stond zijn broer Andrew bij toen die eerder dit jaar werd beschuldigd van seksuele intimidatie en moest aftreden. Chris zou zijn contacten in de media hebben geprobeerd in te zetten om Andrew en zijn team voor te bereiden op het moment dat vrouwen naar buiten zouden komen met hun beschuldigingen.

CNN huurde een extern advocatenbureau in om onderzoek te doen naar de mate waarin Chris Cuomo precies betrokken was bij het schandaal. Het onderzoek loopt nog, maar zaterdag was er al genoeg informatie naar buiten gekomen waardoor het ontslag van Cuomo onontkoombaar was.

Chris Cuomo reageerde op Twitter op zijn ontslag. ,,Dit is niet hoe ik afscheid wilde nemen van CNN. Ik heb al gezegd waarom en hoe ik mijn broer geholpen heb. Hoewel dit teleurstellend is, ben ik trots op het team van Cuomo Prime Time, de best bekeken show op CNN.”

