Ontroerend weerzien in Duitse dierentuin: olifant na twaalf jaar herenigd met dochter

De Afrikaanse olifant werd geboren in het wild in Zimbabwe en belandde in 1983 op 2-jarige leeftijd in een Duitse dierentuin in het kader van een kweekprogramma. In 2001 werd ze moeder van haar eerste kalf, Tana. Na een aantal jaar werden moeder en dochter van elkaar gescheiden. Het zou uiteindelijk twaalf jaar duren voor de twee elkaar terugzagen in de dierentuin in Halle. Pori ontmoette er ook voor de eerste keer haar twee kleindochters, de jonge olifanten Tamika (4 jaar) en Elani (1).