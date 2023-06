Ontploffingsgevaar door grote bosbranden op voormalig militair oefenterrein in Duitsland

Met video Italiaanse oud-pre­mier Silvio Berlusconi (86) overleden, woensdag staatsbe­gra­fe­nis

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is op 86-jarige leeftijd overleden. Vorige week werd hij nog opgenomen in het ziekenhuis. Hij krijgt woensdag een staatsbegrafenis in de kathedraal van Milaan.