Ontbossing Amazonegebied Brazilië op hoogste niveau sinds 2008

De ontbossing is in beeld gebracht door satellietbeelden van eind juli 2020 te vergelijken met die van begin augustus 2019. Daaruit blijkt dat ruim 11.000 vierkante kilometer verloren is gegaan, zo meldt het Braziliaanse ruimteagentschap INPE. Een gebied dat zeven keer zo groot is als Londen. Dat is een stijging van 9,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor, zo meldt persbureau Reuters.