Onrust VS na neerschieten zwarte man ‘voor ogen van zoons’, politie zet traangas in

Aantal nieuwe coronabe­smet­tin­gen in België met 17 procent gedaald

22 augustus Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is op een week tijd met 17 procent gedaald. Dat blijkt zaterdagochtend uit de gegevens van Sciensano (vergelijkbaar met het RIVM). In de week van 12 tot en met 18 augustus werden gemiddeld nieuwe 509,4 besmettingen per dag geregistreerd. Ook het aantal opnames in de Belgische ziekenhuizen daalt, maar het gemiddeld aantal doden per dag blijft toenemen, meldt Het Laatste Nieuws.