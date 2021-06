Onrust over mogelijke problemen met Chinese kernreactor

Update Gevonden rugzak met munitie zo goed als zeker van Conings: Dezelfde medicijnen als in zijn auto

11 juni De Belgische politie heeft in Belgisch-Limburg een rugzak met jachtmunitie ontdekt in de buurt van de plaats waar enkele weken geleden de auto van de gewapende, voortvluchtige militair Jürgen Conings werd gevonden. ,,De rugzak is 80 tot 90 procent zeker gelinkt aan Jürgen Conings”, bevestigt het federaal parket aan VTM Nieuws. In de rugzak zaten medicijnen die ook in de wagen van Conings zijn teruggevonden.