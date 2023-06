Onrust in voorsteden Parijs na doodschieten automobilist (17) door politie, 24 agenten gewond

Oorlog Oekraïne LIVE | Amerikaan­se media: Prominente Russische generaal wist van opstand Wagner Groep

Bij een Russische raketaanval op een drukbezocht gebied in de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk zijn dinsdagavond negen doden en tientallen gewonden gevallen. Onder de doden zijn vier kinderen: twee meisjes van 14, een meisje van 17 en één jongen. De prominente Russische generaal Sergej Soerovikin had voorkennis over de opstand van de Wagner Groep, schrijft de Amerikaanse krant The New York Times. Dit is een nieuw liveblog over de ontwikkelingen in Oekraïne en Rusland. Het vorige kunt u hier teruglezen.