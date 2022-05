Onrust in Tirana: 12 Nederlanders en 48 Italianen aangehouden, 10 politiemensen gewond

Terwijl het op de twee fanzones in het centrum van Tirana groot feest was, tot middernacht, waren er elders in de stad confrontaties tussen politie en groepen Italianen of Nederlanders. Tien politiemensen raakten gewond en meerdere politiewagens beschadigd, vooral door het geweld van AS Roma-fans.

Kort na middernacht meldde de politie in totaal zestig mensen te hebben aangehouden: 48 Italianen en 12 Nederlanders. Net als eerder in Marseille, zette de politie in Tirana traangas in. Vechtpartijen tussen de groepen supporters zou door de inzet van de politie zijn voorkomen. Er zouden wel vernielingen zijn geweest.

Politie bekogeld met flessen, stenen en stokken

De politie stelt dat de groepen elkaar wel hebben opgezocht. Toen de Feyenoordfans werden tegengehouden, zouden ze de politie hebben bekogeld met flessen, stenen en stokken. Later deden de Roma-fans exact hetzelfde, maar op een andere plek in de stad.

De stille getuigen van de confronatie van de politie met een groep fans van AS Roma.

Opvallend: Rond dezelfde tijd deelde Erion Veliaj, de burgemeester van Tirana, een foto met zijn Rotterdamse collega Ahmed Aboutaleb die op zijn uitnodiging naar de finale gaat. ,,We roepen iedereen op tot een vredige en vrolijke viering van sportmanschap en respect voor elk team en voor onze stad.’’

Tot ver in de avond stonden politiewagens schijnbaar op de uitkijk op vele kruisingen in de stad, met de zwaailichten aan. Het is de autoriteiten veel aan gelegen om de eerste Europese finale ooit in het land goed te laten verlopen.

‘Laat je niet provoceren’

Voor de wedstrijddag stelt de staatspolitie dat zij vastbesloten is om ‘de orde en veiligheid te garanderen’, vernielingen te voorkomen en de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma goed te laten verlopen. ,,We hopen dat burgers zich niet laten provoceren door individuen of groepen fans, die mogelijk onder invloed zijn van alcohol.’’

Woensdag zal er veel politie op de been zijn, waarvan een groot deel rond het stadion. Het grootste deel van het centrum is autovrij, vanwege de komst van vele tienduizenden aanhangers waarvan het grootste deel geen kaartje heeft.

Bovenal feest

Omdat de confrontaties op afstand waren van de twee fanzones in het centrum, verliep de dinsdagavond voor het overgrote deel van de supporters zonder wanklank. In de fanzone van Feyenoord op Murat Toptani werd er gegeten, gedronken en gefeest, met veel Albanese toeschouwers die alle liedjes filmden en alle gekke capriolen.

Op het Skanderberg stond een coverband, waarmee door vooral Albanezen hard werd meegezongen. Op een groot scherm waren beelden te zien van de hoogtepunten van AS Roma en Feyenoord op hun Road to Tirana.

