Onlinepetitie tegen brexit krijgt al vier miljoen handtekeningen

,,De regering beweerde herhaaldelijk dat vertrekken uit de EU 'de wens van het volk' is’’, zo staat in de tekst van de petitie. ,,We moeten deze bewering ontkrachten door nu te laten zien hoeveel mensen in de EU willen blijven.‘’



Het Lagerhuis maakte deze week bekend dat op enig punt zo'n 2000 handtekeningen per minuut binnenkwamen. Dat is een record, aldus het verantwoordelijke petitiecomité op Twitter. In de tekst staat dat misschien geen nieuw referendum meer zal plaatsvinden over de brexit. ,,Dus stem nu.‘’