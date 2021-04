Ongewapende man in Californië sterft nadat politie hem minutenlang tegen de grond drukt

De politie in de Californische plaats Alameda heeft een video vrijgegeven, waarop te zien is hoe agenten een verwarde man meer dan vijf minuten tegen de grond drukken. De 26-jarige Mario Gonzalez stierf kort daarop in het ziekenhuis.

De omstandigheden rond de dood van de ongewapende Gonzalez op 19 april doen denken aan die van George Floyd, de zwarte arrestant die in Minneapolis vorig jaar om het leven kwam nadat een agent zo’n negen minuten lang zijn knie in Floyd’s nek drukte. Deze agent, Derek Chauvin, werd onlangs veroordeeld voor moord.

De politie in Alameda County stelde in eerste instantie dat Gonzalez in ‘medische nood’ verkeerde nadat meerdere agenten probeerden hem te arresteren. In de video van de arrestatie, die bijna een uur duurt, is te zien hoe agenten Gonzalez proberen aan te houden in een park. Twee omwonenden hadden de politie gebeld omdat Gonzalez dronken leek.

De man is in de war en geeft zijn identiteitspapieren niet aan de drie agenten als zij daarom vragen. Hij heeft twee boodschappenmandjes bij zich met daarin enkele flessen. Hij weigert zijn naam te geven en lijkt de vragen van de agenten niet goed te begrijpen.

De agenten proberen vervolgens om hem handboeien om te doen. Gonzalez verzet zich en wordt tegen de grond gewerkt. Minutenlang ligt Gonzalez op zijn buik en drukt één van de agenten met zijn knie op diens schouderbladen. Een andere agent heeft zijn elleboog in Gonzalez’ nek. De man huilde en kreunde voor hij het bewustzijn verloor. Hij overleed later in het ziekenhuis.

,,De video laat zien dat hij met zijn gezicht op de grond is gestorven, terwijl agenten op hem drukken”, zegt Gonzalez’ broer Jerry in een reactie. Volgens Jerry Gonzalez schetst de video een heel ander beeld dan wat hem in eerste instantie door de politie is verteld.

De advocaat van de familie Gonzalez haalde tijdens een persconferentie uit naar de politie wegens het verspreiden van ‘misinformatie'. ,,Zijn dood was onnodig en was te voorkomen geweest. Een dronken man in het park staat niet gelijk aan de doodstraf.”

De drie agenten zijn met betaald verlof gestuurd. De politie in Alameda heeft laten weten de omstandigheden rond de dood van Gonzalez momenteel te onderzoeken.