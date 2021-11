Ongeverifieerde beelden van verdwenen Chinese tennisster Peng opgedoken

Hu Xijin, de hoofdredacteur van de Global Times en een prominent vertegenwoordiger van de staatsmedia in China, publiceerde daarnaast twee video’s van de 35-jarige Peng in een restaurant in Beijing. Het Franse persbureau AFP zegt de echtheid van de videobeelden echter niet te kunnen verifiëren. In een van de video’s zit de tennisster aan tafel met haar coach en een aantal vrienden. Een van de aanwezigen lijkt te zeggen dat het ‘morgen 20 november is’, wat erop zou wijzen dat de beelden op vrijdag zijn gemaakt. Hu beweerde zaterdag dat de tennisster ‘uit vrije wil’ thuisbleef en dat ze ‘snel’ weer in het openbaar zou verschijnen.