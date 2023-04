Ongemakkelijk: Italiaanse premier moet krans leggen op Bevrijdingsdag, die ze eigenlijk wil afschaffen

‘Links feestje'

Italië heeft een beetje vreemde relatie met de Tweede Wereldoorlog. Het land ging onder leiding van Mussolini zij aan zij aan met Duitsland de oorlog in en kwam er samen met de Amerikanen en Engelsen als overwinnaar weer uit. De rol van de partizanen was daarin groot, de Italianen zelf kwamen in opstand tegen de Italiaanse fascisten en de Duitse nazi’s. Die laatsten veranderden in september 1943 opeens van bondgenoten in bezetters.

Erfenis Mussolini

Lange tijd was zelfs onduidelijk of Meloni aanwezig zou zijn bij de viering van 25 april op Piazza Venezia, terwijl ze daar als premier niet omheen kan. Haar staf liet pas afgelopen week definitief weten dat de premier aanwezig zou zijn bij de officiële ceremonie in het centrum van Rome. In een lange ingezonden brief in de krant Corriere della Sera schrijft de premier vanochtend dat ‘de rechtse partijen in het Italiaanse parlement hun onverenigbaarheid hebben uitgesproken met welke nostalgie naar het fascisme dan ook’.