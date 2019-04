‘Ongelooflijk, windhaan Notre-Dame teruggevonden in het puin’

Het koperen ding is gebutst, maar waarschijnlijk wel te repareren. Volgens Chanut, zelf voorzitter van de Franse bouwfederatie, is het één van de restauratoren - die verantwoordelijk is voor het opgraven van het puin - die de blijde ontdekking heeft gedaan. Jacques Chanut, president van de Franse bouwfederatie, is een lid van de Franse federatie van bedrijven die historische gebouwen restaureren.



Er werd aangenomen dat de windhaan bij het instorten van de torenspits gisteravond zou zijn gesmolten in het vuur. ,,Maar de toren viel in het schip, en in die val brak de haan af om daarna opzij te vallen. Uit het vuur’’, zegt de ambtenaar.



Op de foto's die Chanut twitterde is te zien hoe een man de flinke windhaan draagt.