Ongeloof bij vriendin van voortvluchtige militair: ‘Er wordt van Jurgen een rambo gemaakt’

De zoektocht naar Conings gaat verder en lijkt zich momenteel te concentreren in Nationaal Park Hoge Kempen, tegen de Nederlandse grens, ter hoogte van Geleen. Daar waren woensdag zo'n 350 agenten en militairen aanwezig. Ook zouden er knallen zijn gehoord.

Volgens Het Laatste Nieuws verzamelden woensdagavond verschillende politievoertuigen zich op de carpoolparking van Maasmechelen. Daarna werd een zwaar bewapend team het bos ingestuurd. Het gaat om een tiental gemaskerde mannen in burgerkledij, met kogelvrije vesten en automatische geweren. Ook twee gepantserde voertuigen reden het natuurgebied in en er zijn personen in legerkleding aanwezig. In totaal zijn er inmiddels 250 agenten en 90 militairen. Sommigen van hen op motoren. Ze kammen het bos uit en gebruiken daarbij ook nachtkijkers.



VTM Nieuws meldt dat er in het bos, rond 18.30 uur, zes schoten klonken. Die schoten kwamen niet van de politie, onduidelijk is dan ook of het daadwerkelijk om geweer- of pistoolschoten gaat. Ze zouden vlakbij het dorp Lanklaar zijn gehoord, dat is op slechts 3 kilometer van de Maas en de Nederlands-Limburgse grens.



De operatie vindt plaats in het hartje van het Nationaal Park, op de grens met de Belgische plaatsen Maasmechelen, As en Zutendaal. De agenten lijken volgens lokale media bewust een beperkt deel van het bos te hebben afgesloten, mogelijk omdat ze weten waar Jurgen Conings zich verstopt heeft. Als hij echt op de Mechelse Heide blijkt te zijn, heeft de gezochte militair vannacht zo’n 10 kilometer te voet afgelegd.



Op een wandelpad in de buurt van de Europalaan werden een shirt met camouflagekleuren, een bordeauxrode handdoek en een besmeurde keukenhanddoek gevonden. Twee agenten stopten de stukken textiel met handschoenen in een papieren zak. Het is voorlopig niet duidelijk of ze afkomstig zijn van de beroepsmilitair.

Legertanks bij de ingang van Nationaal Park Hoge Kempen in Dilsen-Stokkem, woensdagnacht.

Klopjacht

Naar de voortvluchtige en zwaarbewapende Jurgen Conings wordt sinds dinsdag met man en macht gezocht in België. Hij stond al langer op de radar van het OCAD, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse. Nu zijn er heel concrete aanwijzingen voor gevaarlijke plannen en van acuut gevaar. Hij zou daarover geschreven hebben in meerdere afscheidsbrieven die zijn gevonden.



De 46-jarige schietinstructeur beschikt evenwel niet meer over zijn zwaarste wapens. Het wapentuig, waaronder vier raketwerpers, is woensdagochtend teruggevonden in zijn auto in de bossen vlakbij de Nederlandse grens. Het FN P90 machinepistool dat kogelwerende vesten kan doorboren, het handvuurwapen en een kogelwerend vest dat hij ook bij zich zou hebben, lagen daar echter niet in. De klopjacht op de man gaat verder en richt zich nu al uren op het Nationaal Park.

Viroloog bedreigd

De militair zou extreemrechtse sympathieën hebben en heeft onder meer de bekende Vlaamse viroloog Marc Van Ranst bedreigd. Die is met zijn gezin overgebracht naar een veilige locatie. Ook zouden meerdere legerkazernes zijn afgegrendeld uit angst voor een aanslag. Justitie erkent dat er aanwijzingen zijn dat sprake is van een ‘ernstige dreiging met een gewelddadige actie’.



Conings, die na zijn werk niet terugkeerde naar huis, liet meer dan één afscheidsbrief achter, waarin hij dreigt met ‘een aanslag tegen het regime en tegen virologen’. ,,Dat wordt zeer ernstig genomen”, zegt VTM-journalist Faroek Özgünes. Conings zou tevens hebben geschreven dat hij de strijd niet levend zou verlaten. Nadat zijn vrouw dinsdagochtend het leger belde, werd de politie ingeseind.

Vriendin

Zijn vriendin Gwendy, die de politie belde toen haar vriend niet terugkwam van zijn werk en een afscheidsboodschap vond, heeft tegen VTM Nieuws gereageerd op de klopjacht. ,,Ik ben een stukje radeloos en weet niet goed wat hem hiertoe bewogen heeft, om deze situatie te creëren. (...) Hij is een heel liefdevolle partner geweest voor mij. Ook voor vrienden en familie stond hij altijd klaar om te helpen.” Volgens haar wees niets op een mogelijke ontsporing. Afgelopen weekend hebben ze samen nog op het terras gezeten. ,,In het weekend hebben we het nog heel plezant en gezellig gehad. Blij dat we eindelijk eens terug een terrasje mochten doen en konden genieten van de opening van de horeca.’’

Gwendy is in shock, zegt ze. De man met wie ze al zeven jaar samen is, die ze ‘haar stoere, lieve knuffelbeer’ noemt en die een ‘liefdevolle vader’ is voor zijn twee kinderen en haar dochter, is al twee dagen lang de meest gezochte man van België. Zijn foto wordt getoond in alle journaals, en de meest verontrustende verhalen over hem doen de ronde. ,,Ik hoor dat ook allemaal”, zegt Gwendy. ,,En de foto die getoond wordt, dát is Jürgen. Dié man ken ik. Maar de verhalen die over hem verteld worden, die ken ik niét. Er wordt van hem een typetje gemaakt: een soort rambo, een gevaarlijke extremist die een aanslag wil plegen. Maar dat is niet ‘mijne Jürgen’. Zo ken ik hem helemaal niet. Voor zover ik weet had hij helemaal geen extremistische gedachten. En voor zover ik weet heeft hij Marc Van Ranst nooit bedreigd.”

Ja, hij kon wel eens op hem vloeken als hij weer eens op televisie kwam vertellen dat we dit of dit niet meer mochten, omwille van de coronamaatregelen, zegt Gwendy. ,,Maar zijn er niet heel veel mensen die daarop vloeken, die het allemaal kotsbeu zijn? Met de hand op het hart: ik heb nooit iets opgevangen over doodsbedreigingen. Als straks zou blijken dat alle verhalen die nu over Jürgen de ronde doen toch kloppen, en dat ik mijn eigen man dus niet kende, dan... Ja, dan weet ik het ook niet. Daar wil ik nu liever niet aan denken. Voor mij is hij nog altijd mijn lieve man, die ik ontzettend mis.”

Belgische agenten in het bosgebied van Nationaal Park Hoge Kempen op zoek naar Jurgen Conings.

Wapens in auto

Agenten merkten Conings dinsdag op in Leopoldsburg, waarna een klopjacht naar hem werd ingezet die tot nog altijd doorgaat. Ook de Nederlandse politie werd ingelicht. Bij de zoektocht naar de militair, die in een grijze Audi Q5 reed, werden speciale eenheden en een helikopter ingezet. Een boswachter in Dilsen-Stokkem trof in het Dilserbos de auto van de voortvluchtige Belg aan, waarna speciale eenheden en een bomcommando de wagen veilig stelden.



De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws meldt, op basis van justitiebronnen, dat in het voertuig een deel van de wapens die Conings bij zich had is teruggevonden. Het zou gaan om het zwaarste wapentuig, waaronder vier raketwerpers die werden ontvreemd uit een kazerne.



Hoge Kempen

De helikopter van de federale politie is sinds woensdagmiddag boven het Dilserbos in Dilsen-Stokkem aan het cirkelen. De Belgische gouverneur van Limburg, Jos Lantmeeters, liet het volledige Nationaal Park Hoge Kempen in de buurt afsluiten, omdat de man zich daar zou schuilhouden, meldt VTM. Het gaat om een uitgestrekt park van meer dan 12.000 hectare bos en heide waar je volgens lokale media makkelijk dagen in zou kunnen vertoeven zonder iemand tegen te komen. Het is verboden zich in het park te begeven. Mensen die in de buurt zijn, moeten de aanwijzingen van de politie opvolgen.

De Belgische politie vraagt burgers uit te kijken naar de voortvluchtige militair. De 46-jarige militair is volgens het signalement gespierd, kaal en getatoeëerd. Wie hem ziet, moet hem niet aanspreken, maar onmiddellijk de politie inlichten.

Een lid van de Belgische federale politie komt aan bij het Nationaal Park Hoge Kempen.

Nazisympathieën

Volgens nieuwszender VTM stak Conings zijn sympathie voor het nazisme en de SS in het verleden niet onder stoelen of banken. Hij deed dat onder meer op sociale media. De man stond daarom al op de terreurlijst van het OCAD, het orgaan voor dreigingsanalyse, wegens extreemrechtse sympathieën, bevestigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne tegen VTM. ,,Er gaat nu een acute dreiging van hem uit.’’



De militair verschanst zich mogelijk in de bossen in het mijnbouwgebied. ,,Hij kent de omgeving, gaf al cursussen rond overleven in de natuur en kent de nodige tactieken. Als hij zich schuilhoudt in de bossen, zal hij zich niet zomaar overgeven’’, zegt journalist Özgünes.

Scherpschutter

Collega’s bij Defensie omschrijven Conings als een ‘een extreemrechtse wapenzot die het geweld niet schuwt’ en ‘een anti-vaxer die een bloedhekel heeft aan Marc Van Ranst’. Familie en vrienden spreken van een grote knuffelbeer die stoer doet naar de buitenwereld, maar alles zou doen voor zijn vriendin en twee kinderen.

Uit het curriculum vitae van de beroepsmilitair blijkt dat hij een scherpschutter is met jarenlange gevechtservaring in oorlogsgebied. Zo was hij erbij op missies in Joegoslavië, Bosnië, Kosovo, Libanon, Irak en Afghanistan (2011). Van opleiding is de man lasser en hij werkte binnen het leger ook op de afdeling waar wapens hersteld worden.

De Belgische premier Alexander De Croo is verbijsterd over de gang van zaken. ,,Het is onaanvaardbaar dat iemand op de OCAD-lijst actief is binnen Defensie en toegang krijgt tot wapens. We hebben daarover de federale kern vanmorgen gesproken. Defensie en de veiligheidsdiensten zullen mogelijk morgen met een analyse komen over wat er gebeurd is, maar vooral ook met een voorstel om te vermijden dat dit in de toekomst nog kan gebeuren.”

Medewerking vanuit Nederland

De Nederlandse politie is tot nu toe niet actief betrokken geweest bij de klopjacht. ,,De Belgische politie leidt het onderzoek”, aldus een woordvoerder van het Limburgse korps. Volgens hem is er geen informatie die doet vermoeden dat de Belgische verdachte mogelijk de grens over komt. ,,Maar we zijn wel alert en monitoren de ontwikkelingen.”

Over hoe die extra alertheid en monitoring eruit zien, wil de zegsman geen verdere uitspraken doen om de verdachte niet mogelijk onbedoeld informatie te geven. ,,We onderhouden contacten met onze Belgische collega’s”, is het enige wat hij er verder over kwijt wil.

Het Belgische leger kondigt een onderzoek aan naar de militairen en zal daarop de nodige maatregelen nemen.

Jurgen Conings.

Politie publiceerde deze foto van Jurgen Conings.

Bij de zoektocht naar de zwaarbewapende Conings werden helikopters en gepantserde voertuigen ingezet.

