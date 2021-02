Ongeloof bij eigenaar: 900 jaar oud badhuis ontdekt in Spaanse tapasbar

In de vloeren en in het plafond van een tapasbar in Sevilla zijn de overblijfselen ontdekt van een eeuwenoud islamitisch badhuis. Dat gebeurde tijdens een complete renovatie van het pand, schrijven diverse Spaanse media. Het gaat volgens archeologen om de belangrijkste Arabische baden uit de 12de eeuw, een ongekende schat.

Bar Giralda, waar de schat is ontdekt, ligt in het hart van Sevilla, op slechts een paar meter afstand van de rooms-katholieke kathedraal. Het gaat om een van de populairste horecagelegenheden van de Zuid-Spaanse stad, die vanwege deze vondst waarschijnlijk zal uitgroeien tot een toeristische attractie van formaat.

De goed bewaard gebleven muurschilderingen werden afgelopen zomer tijdens werkzaamheden ontdekt, maar konden nu pas op waarde worden geschat, zegt Álvaro Jiménez, de verantwoordelijke archeoloog. ,,De baden waren van boven tot onder geverfd, met een hoogwaardige geometrische versiering”, vertelt hij tegen El Pais, de grootste krant van Spanje. De tekeningen op de muren zijn volgens hem gemaakt van almagra, een dieprode stof uit Andalusië, op fragmenten van een witte achtergrond.

Een fantasie

Het gaat volgens Jiménez om de enige islamitische badkamer die in deze staat bewaard is gebleven. Experts denken dat de schat al die tijd verborgen kon blijven vanwege een verbouwing aan het begin van de twintigste eeuw. Sommige deskundigen suggereerden echter al langer dat het restaurant vele honderden jaren geleden als badhuis zou hebben gediend.

,,Er werd al langer gezegd dat er hier baden waren, maar niet alle historici waren daarvan overtuigd”, zegt eigenaar Antonio Castro tegen The Guardian. ,,We waren aan het werk in ons restaurant en kregen een archeoloog op bezoek, die de baden ontdekte.”

Archeoloog Jiménez was eveneens op de hoogte van de verhalen. Maar, net als vele anderen, had hij zich altijd voorgesteld dat ze een fantasie waren. Afgelopen zomer begon zijn team met toestemming van de eigenaren aan een archeologisch onderzoek in het pand. Ze baanden zich een weg door het gips dat het plafond bedekte, toen ze opeens een dakraam in de vorm van een achtpuntige ster ontdekten. ,,We wisten direct wat het was”, vertelt hij.

Absolute verrassing

Verder onderzoek bracht in totaal 88 dakramen aan het licht, allemaal in verschillende vormen. ,,Het was een absolute verrassing”, vult Fernando Amores aan. ,,Deze belangrijke ontdekking geeft ons een idee van hoe andere baden eruit zouden kunnen hebben gezien tijdens de Almohad-periode, vooral in Sevilla, dat samen met Marrakesh een van de twee hoofdsteden van het rijk was. De hamam ligt heel dichtbij de belangrijkste moskee, die ook in de 12de eeuw werd gebouwd, wat de rijke decoratieve ontwikkeling verklaart.”

De zeldzame overblijfselen geven dus een treffend kijkje terug in de tijd. ,,Werkelijk alles is versierd en alles heeft het gelukkig overleefd”, zegt archeoloog Jiménez. Eigenaar Castro en zijn zakelijke partners zijn helemaal in de wolken. Ze zeggen uit te kijken naar een nieuw hoofdstuk in de lange geschiedenis van het restaurant. ,,Vroeger was dit al een vrij bekende bar, maar nu kunnen mensen binnenkomen en een biertje of een glas wijn drinken in een bar die ook nog eens een 12de-eeuwse hamam is”, aldus Castro.

Giralda is een tapasbar met een rijke geschiedenis, die zijn deuren opende in 1923 onder de naam Bar Español. In 1934 werd de zaak hernoemd naar het belangrijkste monument van de stad.

