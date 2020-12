Onderzoek VS naar vermeende omkoping in ruil voor presidentiële gratie

Het Amerikaanse ministerie van Justitie doet onderzoek naar een mogelijke misdrijf waarbij geld naar het Witte Huis is gesluisd in ruil voor een presidentieel gratiebesluit, staat in gerechtelijke stukken die zijn ontsloten bij een federale rechtbank. Die bracht dinsdag een bevel met veel zwartgelakte passages naar buiten, waarin een onderzoek werd gelast naar ‘omkoping in ruil voor gratie’.

Ongeveer de helft van het document van 18 pagina's is zwartgelakt. De openbare versie bevat weinig details en geen namen van betrokkenen bij de zaak. In het document staat dat meerdere aanklagers in de hoofdstad Washington D.C. zeggen dat zij bewijs hebben voor een omkoopsysteem waarbij iemand ‘een aanzienlijke politieke donatie zou aanbieden in ruil voor een presidentieel gratiebesluit of een besluit tot uitstel van een vonnis’.

Ook staat in het document dat aanklagers een ‘geheim lobbyplan’ onderzoeken waarbinnen twee onbekenden ‘optraden als lobbyisten bij hoge Witte Huis-functionarissen zonder te voldoen aan de wettelijke registratieplicht’

Presidenten kunnen onder de Amerikaanse grondwet in verregaande mate bepalen aan wie zij gratie willen verlenen. Een gratiebesluit van een zittende president vrijwaart iemand van vervolging onder het federaal strafrecht. Strafzaken onder het recht van afzonderlijke staten, vallen echter buiten de reikwijdte van zo’n besluit.

Trump verleende vorige week gratie aan zijn voormalig adviseur Michael Flynn, die tweemaal had gelogen tegen de federale politiedienst FBI, toen die onderzoek deed naar inmenging door Rusland in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Het was het eerste gratiebesluit in een verwachte reeks van soortgelijke besluiten tijdens de laatste weken van Trumps ambtstermijn.

Eerder kreeg ook Trumps voormalig politiek medewerker Roger Stone, die voor zeven misdrijven was veroordeeld waaronder het afleggen van valse verklaringen tegenover een parlementaire commissie en een poging om een getuige te beïnvloeden, al gratie van de president.

Volgens het gerechtelijk bevel, heeft het ministerie van Justitie er bij de rechter op aangedrongen niet bekend te maken dat er onderzoek wordt gedaan, omdat het onderzoek ‘individuen en gedrag’ zou aangaan waartegen nog geen aanklachten zijn ingediend. Het Amerikaanse ministerie van Justitie benadrukt dat er geen onderzoek plaatsvindt of heeft plaatsgevonden naar regeringsfunctionarissen in verband met het mogelijke omkopingsschandaal.

Gratie voor kinderen

Trump zou ook met adviseurs hebben gesproken over het preventief verlenen van gratie aan zijn kinderen Donald junior (42), Ivanka (39) en Eric (36) en aan zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani, meldt The New York Times op basis van twee ingewijden. Ook zou Trump er vorige week met Giuliani over hebben gesproken.

Hiermee zou de president eventuele aanklachten van het ministerie van Justitie na zijn aftreden de pas af willen snijden.

De gangen van Donald junior werden eerder al eens nagegaan door speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek deed naar vermeende samenzwering in 2016 tussen Trumps campagneteam en Rusland. Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner loog tegen de federale autoriteiten over zijn contacten met buitenlanders om geheime informatie te kunnen inzien.

Waarom president Trump zich zorgen maakt om zijn kinderen Ivanka en Eric is onduidelijk, hoewel een aanklager in Manhattan strafrechtelijk onderzoek doet naar het familiebedrijf van de Trumps, waarin de twee ook functies hebben. Ook de bron van dreiging voor advocaat en gewezen burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is onduidelijk. Hij werd eerder door aanklagers onderzocht vanwege zijn zaken in Oekraïne en zijn rol in het ontslag van de Amerikaanse ambassadeur in Kiev, Marie Yovanovitch. Die affaire stond centraal in de impeachmentzaak tegen Trump, dit voorjaar.