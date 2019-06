Onderzoek naar mogelijke zelfmoord Indiase ‘Houdini’

Veertien maanden cel voor man die bank beroofde met banaan

18:56 Een 50-jarige Brit die met een banaan als ‘wapen’ een bank beroofde in de kustplaats Bournemouth is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. Laurence Vonderdell liep eerder dit jaar de Barclays bank in zijn woonplaats binnen met de kromme vrucht in een boodschappentas en vroeg de cassier met de mededeling ‘dit is een overval’ om geld. Vervolgens vluchtte hij met omgerekend ruim 1200 euro naar buiten.