‘Onderzoek naar drie Britse ministers en tientallen parlementsleden wegens seksueel wangedrag’

Met video Poetin claimt zege in Marioepol, maar staalfa­briek is nog steeds in Oekraïense handen

Rusland claimt dat zijn troepen de belegerde stad Marioepol hebben veroverd. Dat is niet helemaal waar, want het verzet van de overgebleven Oekraïense soldaten in de Azovstal-fabriek is ongebroken. Poetin heeft alleen besloten ze niet meer aan te vallen, en in plaats daarvan uit te roken. De rest van de stad is wel in Russische handen.

21 april