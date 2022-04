Onderzoek naar Britse afgevaardigde die porno keek in parlement

oorlog Oekraïne Dit gebeurde er vannacht: Minister VS voor het eerst naar Kiev, boosheid om Poetin die wél Pasen viert

Oekraïne ontvangt later vandaag twee belangrijke Amerikaanse ministers. Dat is voor het eerst sinds het begin van de oorlog. Verder is er boosheid omdat Poetin een paasbestand afwees, maar zelf wel naar een paasdienst gaat.

24 april