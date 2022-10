Onderzoek: jonge vrouwen voelen zich niet gezien in politiek

Wereldwijd is slechts 11 procent tevreden met de beslissingen van hun leiders over kwesties waar ze om geven. In Nederland voelen jonge vrouwen zich wat dat betreft met 21 procent iets beter gerepresenteerd.

Meisjes en jonge vrouwen vinden deelname aan politiek belangrijk. Bijna alle ondervraagden (97 procent) zijn politiek actief. Ze ondertekenen bijvoorbeeld petities, nemen deel aan schoolraden of zijn lid van jongerenorganisaties. Ze interesseren zich het meest voor vraagstukken over armoede, werkloosheid, milieu, onderwijs en gezondheid. In Nederland vinden de ondervraagden klimaatverandering en mentale en fysieke gezondheid ook een belangrijk politiek aandachtspunt.

Barrières

Ondanks hun interesse ervaren de jonge vrouwen barrières om daadwerkelijk politiek actief te zijn. Zo wordt in veel samenlevingen de politiek gezien als ongeschikt voor vrouwen, en zeker voor jonge vrouwen. Op hen wordt vaak neergekeken en de ondervraagden zeggen dat anderen denken dat ze niet genoeg kennis of vaardigheden hebben. Ze zien dat vrouwen vaker geïntimideerd en meer beoordeeld worden op hun uiterlijk of kleding dan mannelijke politici of activisten. Jonge vrouwen hebben ook weinig rolmodellen. Slechts tien landen in de wereld hebben een vrouwelijke regeringsleider en maar 26 procent van de nationale parlementariërs is vrouw, 1 procent van hen is jonger dan 30 jaar.