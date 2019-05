Onderhandelaars van Guaidó en Maduro spreken elkaar in Oslo

video Aanslag Lyon: nieuwe foto's verdachte, springstof TATP gevonden én DNA-spoor

25 mei Op de resten van het bompakket dat gistermiddag ontplofte in de Franse stad Lyon, waarbij dertien gewonden vielen, is DNA-materiaal gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of het van de aanslagpleger is. Hij gebruikte TATP om zijn met schroeven en metalen balletjes gevulde bom tot ontploffing te brengen, melden Franse media.