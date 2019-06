Onbewogen hoort moordenaar Julie zijn hoger beroepszaak aan

Wat als? Die vraag hing voortdurend in de lucht, gistermiddag bij het hof van beroep in Antwerpen. Wat als het beroep van Steve B. sneller was behandeld? Dan had Julie Van Espen wellicht nog geleefd. En dan stond er 'gewoon' een oude verkrachtingszaak uit 2016 op de rol. Nu was de zaal te klein voor alle mensen die voor het eerst een bewegend beeld wilden zien van de man die begin vorige maand een 23-jarige studente probeerde te verkrachten, vermoordde en in het Albertkanaal gooide.