Onbevrucht ei kost zeldzame en populaire witte kiwi het leven

Een onbevrucht ei dat klem zat in haar eileider is een zeldzame witte kiwi in Nieuw-Zeeland fataal geworden. De ongeveer 9 jaar oude vogel, die Manukura heette, was de ambassadeur van een natuurpark met een fokprogramma om bedreigde inheemse diersoorten in stand te houden.

Manukura was volgens het Pukaha National Wildlife Centre op het Noordereiland de eerste witte kiwi die in gevangenschap werd geboren. Ze kroop in het broedseizoen 2011-2012 uit het ei en kreeg landelijke bekendheid dankzij haar afwijkende verenkleed. De meeste kiwi's zijn namelijk bruin of grijs. De Maori, het volk dat Nieuw-Zeeland als eerste bewoonde, zagen haar geboorte dan ook als een goed voorteken en gaven het witte pluizenbolletje een naam die zoiets betekent als ‘met de statuur van een stamhoofd’.

Het witte kiwi-vrouwtje groeide al snel uit tot een publiekslieveling met een eigen Facebookpagina, knuffels, kinderboeken en andere memorabilia. Ze was ook het levende symbool voor het natuurbehoud van Aotearoa, de Maori-naam die oorspronkelijk verwees naar het Noordereiland maar inmiddels voor heel Nieuw-Zeeland geldt.

Eileider en eierstok

Volgens parkdirecteur Emily Court merkten medewerkers begin december dat Manukura niet meer at en gewicht verloor. Ze werd voor onderzoek naar een universitaire dierenkliniek in Palmerston North gebracht. Daar stelden dierenartsen vast dat een onbevrucht ei klem zat in haar eileider. Ze verwijderden het ei operatief maar het had al zoveel schade aangericht dat ook haar eileider en het grootste gedeelte van haar linker eierstok moesten worden verwijderd.

Quote We hebben ons altijd gezegend gevoeld dat ze ons hielp het Aotearoa’s bescher­mings­ver­haal te vertellen Emily Court, Parkdirecteur

De operaties verliepen voorspoedig maar konden het leven van de witte kiwi niet meer redden. Manukura's gezondheid ging de afgelopen weken achteruit en gistermiddag overleed ze in aanwezigheid van de parkmedewerkers en dierenartsen, valt te lezen op haar Facebookpagina.

Symbool

Het was volgens Court ‘een van de treurigste dagen’ uit de geschiedenis van het natuurpark. ,,Manukura maakte in hoge mate deel uit van de Pūkaha-familie en we hebben ons altijd gezegend gevoeld dat ze ons hielp het Aotearoa’s beschermingsverhaal te vertellen’’, verklaarde de parkdirecteur tegenover de Nieuw-Zeelandse nieuwssite Stuff.

In 2010 werden volgens de nieuwssite 30 bruine kiwi’s van Te Hauturu-o-To Little Barrier Island naar het natuurpark verplaatst om de populatie van de inheemse loopvogels aan te vullen. Het was bekend dat er witte kiwi's bestonden op het eiland maar alle overgebrachte exemplaren waren bruin. Manukura was de eerste van drie witte jongen van een broedpaar.

De witte veren van Manukura waren het resultaat van een gedeeltelijk verlies van huidpigmentatie, een afwijking die leucisme wordt genoemd en ten onrechte vaak wordt verward met albinisme.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.