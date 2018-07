Onbekende ligt al maanden in coma: 'Het lijkt wel alsof deze man niet bestaat'

,,Zoiets hebben we in Berlijn nog nooit meegemaakt", zegt een woordvoerster van de politie. ,,Dit is ook voor onze afdeling vermiste personen een compleet nieuwe situatie." Het is de eerste keer dat er geen enkele aanwijzing is over wie deze man is. Niemand heeft hem als vermist opgegeven. ,,Er is helemaal niets."



Op 13 maart struikelde de onbekende senior in het Volkspark Wilmersdorf tijdens het joggen. Hij kwam ongelukkig terecht: met zijn hoofd viel hij op een steen. Voorbijgangers troffen hem bewusteloos aan. Sindsdien zoekt de politie naar aanwijzingen over wie deze man zou kunnen zijn. Hij komt in geen enkele databank voor en ook zijn vingerafdrukken zijn niet geregistreerd. De politie heeft meerdere keren foto's van de man verspreid, voorlopig tevergeefs.