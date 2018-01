Omvang milieuramp onduidelijk na zinken van Iraanse olietanker

Als de hele lading weglekt, is er sprake van de grootste olieramp met een schip in zo'n vijftig jaar. Het schip bevat 150.000 ton oliecondensaat, een extreem giftig bijproduct van aardolie. Ter vergelijking: de Exxon Valdez, een schip dat bij Alaska verging en enorme schade veroorzaakte, bevatte 35.000 ton ruwe aardolie.



De Sanchi botste op 6 januari circa 300 kilometer ten oosten van Shanghai op een vrachtschip uit Hongkong. Dat laatste schip liep weinig schade op, maar de tanker vloog in brand. Van de 32 opvarenden van de Sanchi, dertig Iraniërs en twee mannen uit Bangladesh, is niemand levend teruggevonden. Drie lijken zijn geborgen.



Het is voor hulpverleners niet gemakkelijk om lichamen te bergen of zelfs in de buurt van het gezonken schip te komen. De stoffen die vrij zijn gekomen, zijn giftig. Zaterdag probeerden redders om lichamen te bergen. Door hoge temperaturen konden hulpverleners de bemanningsverblijven niet betreden. Maar na een fikse explosie zonk het schip gisteren binnen enkele uren.