Omstreden uitleveringswet Hongkong na massaal protest van de baan

Zuid-Europese landen akkoord over klimaat, niet over migratie

1:24 Zeven Zuid-Europese landen (Italië, Frankrijk, Malta, Cyprus, Spanje, Griekenland en Portugal) zijn vrijdag in Malta tot een akkoord genomen om in 2050 tot een CO2-uitstoot van nul te komen. Over de opvang van migranten is daarentegen nog steeds veel verdeeldheid tussen de landen.