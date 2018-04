Omstreden topambtenaar Selmayr kan op post blijven

Alle pogingen van links, conservatief, liberaal, populistisch en extreemrechts in het Europese Parlement om Selmayrs benoeming over te doen, hem tijdelijk of finaal af te zetten of hem te schorsen in afwachting van een ‘herziening’ van zijn benoeming, liepen vanmiddag vast op verzet van de twee grootste Parlementsfracties, de christendemocratische EVP en het sociaaldemocratische S&D. Juncker, Selmayr en verantwoordelijk Eurocommissaris van Personeelszaken Oettinger zijn prominente EVP’ers, vice-Commissievoorzitter Timmermans die in de Commissie de ‘flitsbenoeming’ van Selmayr ferm verdedigde, een prominent sociaaldemocraat.



Door de steun van hun politieke groepen in het Parlement komen Juncker en Selmayr niet verder in problemen. Juncker was niet van plan zijn oud-kabinetschef meteen weer opzij te zetten als secretaris-generaal en leek confrontaties daarover met het Parlement niet uit de weg te gaan. Niettemin is het oordeel van het (hele) Parlement hard. De benoeming van Selmayr ‘kan worden beschouwd als een soort van staatsgreep waarmee de grenzen van de wet zijn opgezocht en mogelijk zelfs overschreden”, aldus een zo net aangenomen resolutie. Voor een Commissie die Polen en Hongarije op de huid zit voor machtsmisbruik en gebrek aan democratie kan dat tellen.