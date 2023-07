Omstreden stemming Israël: Honderden betogers blokkeren ingang parlement

Honderden betogers blokkeren de ingang van het Israëlische parlementsgebouw in de aanloop naar een stemming over een fel omstreden wetsontwerp tot beperking van de invloed van de rechterlijke macht. De politie probeert ze onder meer met een waterkanon uiteen te jagen, melden Israëlische media.

Maandagmiddag begint in het parlement (Knesset) de beslissende stemming over een wetsontwerp van premier Benjamin Netanyahu dat de macht van het hooggerechtshof beperkt. Sinds de premier begin dit jaar met het plan kwam, zijn er talrijke protesten geweest. Afgelopen weekend trokken tienduizenden betogers in een mars richting Jeruzalem en gingen elders, zoals in Tel Aviv, honderdduizenden inwoners de straat op om hun ongenoegen te uiten. De oppositie stelt dat Netanyahu, die een uiterst rechts-religieuze coalitieregering leidt, de democratie ondermijnt.

Biden wil uitstel wet

Netanyahu heeft maandag het ziekenhuis verlaten, nadat hij in het weekeinde was geopereerd om een pacemaker te krijgen. Hij is ondanks toenemende druk vanuit binnen- en buitenland toch van plan het wetsontwerp in stemming te brengen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft Netanyahu gevraagd zijn controversiële wet uit te stellen, zo zei hij in een verklaring tegenover de nieuwssite Axios.

Duizenden Israëlische reservisten, onder wie gevechtspiloten en leden van de inlichtingen-, cyber- en speciale operatie-eenheden van het Israëlische leger, hebben de voorbije dagen laten weten dat ze hun werkzaamheden neerleggen als de wet in de Knesset wordt aangenomen. Zij worden gesteund door meer dan honderd voormalige chefs van de Israëlische veiligheidsdiensten.

Washington vreest dat de vijanden van bondgenoot Israël, waaronder Iran of de militante groep Hezbollah, de verdeeldheid in Israël zouden kunnen aangrijpen en tot provocaties overgaan die zouden kunnen uitmonden in instabiliteit. De crisis in de Israëlische strijdmacht zou bovendien negatieve gevolgen met zich kunnen meebrengen voor de Amerikaanse troepen waarmee Israël samenwerkt.

,,Het lijkt erop dat het huidige voorstel voor juridische hervorming meer verdeeldheid zaait, niet minder”, aldus Biden in de verklaring. ,,Gezien de reeks bedreigingen en uitdagingen waarmee Israël op dit moment wordt geconfronteerd, heeft het geen zin dat Israëlische leiders overhaast te werk gaan - de nadruk moet liggen op het samenbrengen van mensen en het vinden van consensus”, voegt hij eraan toe.

Terugfluiten regeringsbesluiten

De Knesset stemt onder meer om een voorstel dat rechters van het hooggerechtshof de mogelijkheid ontneemt om te oordelen over de ‘redelijkheid’ van een regeringsbeslissing. Israël kent geen grondwet en het hooggerechtshof is de enige instantie die (nu nog) regeringsbesluiten kan terugfluiten.

Als de regeringsplannen doorgaan, mag het hooggerechtshof beslissingen van de regering, ministers en gekozen functionarissen niet meer nietig verklaren door ze als ‘onredelijk’ te bestempelen. Critici vrezen dat het wetsvoorstel kan leiden tot corruptie en de willekeurige invulling van hoge functies. Zo zou de overheid voortaan rechters kunnen benoemen. Nu doet een onafhankelijke commissie dat nog.

