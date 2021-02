Omstreden Spaanse rapper die koning beledigde, krijgt 2,5 jaar extra cel voor bedreiging

De omstreden Spaanse rapper Pablo Hasél is vandaag veroordeeld tot een extra 2,5 jaar cel. De 32-jarige Catalaan werd eerder veroordeeld tot negen maanden cel voor majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme in zijn teksten. De extra celstraf is voor het bedreigen van een getuige in een andere zaak. Zijn arrestatie eerder deze week leidde tot een reeks protesten in het land.

De rapper werd dinsdag opgepakt in Barcelona omdat hij nog een maandenlange celstraf moet uitzitten voor beledigende en opruiende teksten. Hasél werd in 2018 veroordeeld voor het beledigen van voormalig koning Juan Carlos, voor majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme in zijn teksten.

Vandaag werd de rapper tot extra celstraf veroordeeld in een andere zaak. Deze was gericht tegen een handhaver van de stad Lérida, die terechtstond voor de vermeende mishandeling van een minderjarige, zo schrijft de Spaanse krant El País. De handhaver werd hiervan vrijgesproken, deels door de bijdrage van een getuige.

Bedreiging getuige

Hasél meende dat die een valse getuigenis had afgelegd en plaatste een foto van hem op sociale media. Twee dagen later kwam Hasél de getuige op het terras van een café tegen, trapte in zijn richting en schreeuwde dat hij hem zou doden. De opgelegde celstraf hiervoor kan nog worden aangevochten in hoger beroep.

Sinds de arrestatie van Hasél dinsdag is het onrustig in meerdere Spaanse steden. De rellen, die als eerste uitbraken in Barcelona, Girona, Palma de Mallorca en Valencia, sloegen gisteravond over naar Madrid. In de hoofdstad raakten zeker 55 mensen gewond. In Barcelona verloor een protesterende vrouw een oog nadat ze door een rubberen kogel van een politieagent was geraakt.

Linksextremistisch

Hasél staat in Spanje bekend om zijn omstreden nummers en teksten op sociale media. Zo noemde hij de voormalige vorst van het land een plunderaar en maffiabaas. Ook spreekt hij regelmatig zijn steun uit voor de inmiddels opgeheven Baskische afscheidingsbeweging ETA en de linksextremistische groepering Grapo. Het gerechtshof gebruikte meer dan 2000 tweets van de man als bewijsvoering.



In Spanje is door deze zaak nu een discussie opgelaaid over de vrijheid van meningsuiting en majesteitsschennis. Op het beledigen van de koning staat een maximale straf van twee jaar cel en voor het uiten van steun aan terreurbewegingen maximaal drie jaar. In 2018 werd een andere rapper, Valtonyc, voor vergelijkbare vergrijpen veroordeeld. Hij vluchtte destijds naar België, dat weigert hem over te dragen aan de Spaanse autoriteiten.