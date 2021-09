Omstreden pijnstillerfabrikant Purdue failliet verklaard, eigenaars krijgen immuniteit tegen vervolging

zwaargewond Paniek bij Nederland­se vrienden rond Gardameer: man (22) door eigen boot overvaren

30 augustus Een boottochtje op het Gardameer in het noorden van Italië is afgelopen weekend voor een Nederlandse vriendengroep in een drama geëindigd. Een 22-jarige man raakte zwaargewond toen hij door een nog onbekende oorzaak door zijn eigen boot werd geschept. Het slachtoffer is per helikopter naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Verona gebracht. In totaal kwamen meer dan honderd hulpverleners in actie, schrijven Italiaanse media.