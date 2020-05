Omstreden Belgisch parlementslid (27) opnieuw onder vuur na bodyshamen tiener

Video Noodtoe­stand in Amerikaan­se steden na felle protesten: ‘Ik vecht hetzelfde gevecht als mijn grootou­ders’

16:50 De agent die in Minneapolis George Floyd doodde is gearresteerd, maar felle protesten tegen politiegeweld houden aan in de hele VS. In Atlanta bestormden actievoerders het hoofdkantoor van de tv-zender CNN en in Washington ging het Witte Huis korte tijd dicht vanwege oprukkende betogers. De staat Georgia heeft in Atlanta en steden in de omgeving inmiddels de noodtoestand afgeroepen. In Minnesota is zelfs de National Guard gemobiliseerd. ,,Ik vecht hetzelfde gevecht als mijn grootouders”, zegt actievoerster Onni Adams in New York.