Omstreden Amerikaanse clusterbommen aangekomen in Oekraïne: dit is het probleem van deze wapens

Politie speurt nog steeds naar vermiste Émile (2,5) en onderzoekt nu of de peuter is aangereden door tractor of auto

Honderden mensen hebben na meer dan 60 uur zoeken Émile (2,5 jaar) nog steeds niet gevonden. Maar het onderzoek in Le Vernet, een dorp tussen Grenoble en Nice, heeft een andere wending genomen. Het Franse dagblad La Provence meldt dat de speurders onderzoeken of de peuter is aangereden door een auto of tractor. Dorpsbewoners en potentiële getuigen worden sinds maandagavond verhoord om nieuwe aanwijzingen te vinden.