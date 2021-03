OM Italië neemt partij AstraZeneca in beslag na dood muziekleraar (57)

Het Openbaar Ministerie in het Noord-Italiaanse Biella is een onderzoek gestart naar de dood van Sandro Tognatti. De man overleed in de nacht van zaterdag op zondag, enkele uren nadat hij ingeënt was met het AstraZeneca-vaccin. Hetzelfde OM heeft ook de partij waaruit de dosis afkomstig was in beslag genomen.