OM: geen strafbare feiten bij zelfdoding Kroatische oud-generaal Praljak

VIDEO Amerika in de ban van mysterieu­ze verdwij­ning 13-jarige Jayme

1 november Amerika is al ruim twee weken in de ban van een mysterieuze verdwijningszaak. Jayme Closs (13) is spoorloos verdwenen op de dag dat haar ouders in hun huis in de bossen waren vermoord. Een fout gelopen overval? Of was het de bedoeling haar te ontvoeren? De FBI tast in het duister.