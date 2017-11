OM bevestigt: Praljak nam chemische stof in

Praljak stond gisteren in Den Haag terecht in het hoger beroep over misdaden die hij had begaan in en rond de Bosnische stad Mostar in de jaren '90. Na het horen van zijn straf (20 jaar cel) nam hij een slok van een of andere substantie. Vervolgens zei hij: 'Meneer de rechter, ik heb gif ingenomen', waarna de zitting werd geschorst. De oud-generaal stierf later in het ziekenhuis.



Het OM stelde gisteren direct een onderzoek in. Daaruit bleek vanochtend dat er in het busje dat Praljak bij zich had een chemische substantie zat. ,,Deze zou kunnen leiden tot de dood", aldus een woordvoerder van het OM.