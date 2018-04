Olympische Spelen waren voor turnster pure horror door pedofiele dokter: 'Kom mij redden!'

Maroney zegt dat Nassar haar 'honderden keren' heeft gemolesteerd, onder meer tijdens de Spelen in Londen in 2012, waar ze ondanks alles zowel een gouden (met het team) als een zilveren medaille in de wacht wist te slepen. ,,Het leek wel alsof Nassar elke kans aangreep om me een 'behandeling' te geven. Het gebeurde in Londen voor ik zilver won én voor ik goud pakte."



Ook haar collega’s Simone Biles, Gabby Douglas en Aly Raisman vertelden dat Nassar hen aanrandde. ,,Toen ik zat te wachten op een behandeling, stuurde ik een sms-bericht naar Aly Raisman en Jordyn Wieber. 'Kom mij redden!', smeekte ik. Ik had een droom om naar de Olympische Spelen te gaan en de dingen die ik daarvoor moest doorstaan, waren onnodig en walgelijk."



,,Nassar was een monster en vandaag besef ik dat ik hem nooit had moeten ontmoeten. Er waren al sinds tientallen jaren klachten over het gedrag van Nassar, maar werd daar niets mee gedaan door de Michigan State University, het Amerikaanse turnteam en het Amerikaans Olympisch Comité. Als zij op hun hoede waren geweest, zou ik Nassar nooit ontmoet hebben, dan zou ik nooit door hem ‘behandeld’ zijn geweest en dan zou hij me nooit hebben kunnen misbruiken.”