Olympisch atlete (37) heeft spijt dat ze opbiechtte dat ze nog maagd is: ‘Het heeft al m’n dates verpest’

Ik heb nog nooit seks gehad. Ik wil ermee wachten tot ik getrouwd ben." Lolo Jones zei het begin vorig jaar zonder blikken of blozen. Maar de nu 37-jarige Amerikaanse ex-atlete had de impact van haar openheid onderschat. ,,In het openbaar over mijn maagdelijkheid praten, was een fout."

In de Amerikaanse versie van Celebrity Big Brother praatte Lolo Jones - die zich tijdens haar sportcarrière toelegde op de 60m en 100m horden én in 2013 ook goud pakte op de wereldkampioenschappen bobsleeën - in 2019 vrijuit over haar keuze om maagd te blijven tot ze in het huwelijksbootje is gestapt. Een bewuste beslissing, maar ze heeft al veel relaties op de klippen doen lopen, zei ze toen. ,,Vaak denken mannen dat ik lieg. Maar als ze dan toch beseffen dat ik de waarheid spreek, zien ze het als een uitdaging óf als een afknapper. Veel mannen die horen dat ik eerst wil trouwen, vertrekken.”

De uitspraken van Jones werden gretig gedeeld op de sociaalnetwerksites. En de Amerikaanse ondervond er ook de gevolgen van, zo geeft ze toe in de YouTube-show van comedian Kevin Hart. ,,Daardoor werden alle afspraakjes die ik daarna had, verpest. Het leek alsof ik zelfs geen kans meer had. Voor mijn ‘bekentenis’ had ik het gevoel dat ik die wel had.” Daarvoor probeerde Jones haar ‘boodschap’ altijd voorzichtig over te brengen. ,,Ik probeerde telkens een goed moment af te wachten. Maar wat is een goed moment? Moet ik wachten tot de man in kwestie mij heeft leren kennen of drop ik ‘de bom’ gewoon meteen?”

Acht verschillende scholen en pech op de Spelen

Jones had een moeilijke jeugd. Ze ging naar acht verschillende scholen op acht jaar tijd en haar gezin had het niet breed. Jones' moeder had vijf kinderen. ,,Maar daar heeft mijn beslissing niets mee te maken”, zegt ze. ,,Mijn moeder is nooit getrouwd en toch heeft ze vijf kinderen. Ze heeft veel fun gehad”, zegt Jones lachend.

De atletiek bood Jones een uitweg tijdens haar jeugd. De Amerikaanse liet voor het eerst wereldwijd van zich horen in 2007, toen ze de WK-finale van de 100m horden haalde. Haar grootste prestatie zette ze het jaar nadien neer: ze pakte WK-goud op de 60m horden indoor in Valencia, een kunstje dat ze in 2010 (Doha) overigens zou herhalen.

Op de Olympische Spelen in Peking (2008) liep het echter fout. Niets leek eeuwige roem in de weg te staan, tot ze de voorlaatste horde aantikte. Eindstand: een magere zevende plek in de finale en een pak tranen. In Londen kreeg ze in 2012 nog een herkansing, maar ze werd ‘pas’ vierde in de finale. Nadien beproefde ze dus nog - met succes - haar geluk in het bobsleeën.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Lolo Jones tijdens haar atletiekcarrière. © AFP