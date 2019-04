Olifant Kirsty herkent na 32 jaar voormalige verzorger meteen aan stem

Adams, die als dierentuinmedewerker zorgde voor Kirsty tot 1987, was haar uit het oog verloren toen ze uit Schotland verplaatst werd. Onlangs ontdekte hij dat ze veertien jaar geleden in Duitsland was terechtgekomen. Via vrienden in de stad Trier kon hij contact leggen met Duitse dierverzorgers en achterhaalde zo waar Kirsty verbleef.



De olifant, geboren in 1967, verblijft nu in de dierentuin van Neunkirchen in Saarland, in het westen van Duitsland. Na Glasgow verbleef ze eerst nog in de Chester Zoo, in het noordwesten van Engeland, waar ze haar metgezel Judy voor de eerste keer ontmoette. Het duo verhuisde later naar Dublin, waar ze woonden van 1994 tot 2005 tot ze uiteindelijk naar Duitsland werden verscheept.