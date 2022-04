Olga ontdekt door foto van roodgelakte nagels dat haar moeder in Boetsja omkwam

De vrouw is zelf op de vlucht geslagen voor de oorlog in haar thuisland. ,,Wekenlang ben ik in het ongewisse gebleven over het lot van mijn moeder”, vertelt ze aan de Franse zender BFM TV. ,,Ik dacht dat ze zich ergens schuilhield in een kelder, maar dat ene beeld sloeg alle hoop weg. Later heb ik vernomen dat Russische troepen haar doorzeefd hebben met kogels.”

Aan dat ene hartje op de ringvinger herkende ook de nagelstyliste van Filkina haar meteen. ,,Sinds begin februari is Irina make-uples bij mij komen volgen”, vertelt visagist Anastasia Subacheva aan CNN. ,,Ik zag haar voor het laatst op de dag voor de oorlog begon.”

Twee dochters grootgebracht

Irina Filkina zat vol plannen, stelt Subacheva. Ze zou in april 53 jaar worden en wilde zich op zichzelf concentreren nadat ze de afgelopen drie decennia onvermoeibaar had gewerkt en haar twee dochters had grootgebracht tussen de steden Bucha en Irpin, in de buitenwijken van de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Filkina kocht bij Subacheva haar allereerste set blush, eyeliner en concealer, die ze van plan was te dragen tijdens een aankomend concert. Ze kreeg een kersenrode manicure en tekende ‘een hart op haar vinger omdat ze van zichzelf begon te houden’, aldus Subacheva.

Quote Ze tekende een hart op haar vinger omdat ze van zichzelf begon te houden Anastasia Subacheva, visagist van Filkina

Maar haar plannen liepen eind februari vast toen Rusland Oekraïne binnenviel. Haar dochters besloten de grens met Polen over te steken, maar Filkina bleef achter om mensen te helpen. Volgens haar dochter bracht ze een week door in het winkelcentrum Bucha’s Epicenter, waar ze mensen voedde die daar schuilden, en kookte voor het Oekraïense leger.

Op 5 maart probeerde Filkina een stoel te bemachtigen in een van de auto’s die mensen uit het winkelcentrum de stad uit evacueerde. Maar toen er geen plaats meer was, besloot ze naar huis te fietsen. Een van Filkina’s dochters, de 26-jarige Olga Shchyruk, zei dat ze haar moeder had gesmeekt om die dag niet op haar zwarte fiets naar huis te rijden. Ze vroeg haar om in plaats daarvan de trein de stad uit te nemen. ,,Ik vertelde haar dat het daar onveilig was. Rusland bezette het hele dorp - ze hebben mensen vermoord”, vertelde Shchyruk aan CNN. ,,Olga, ken je je moeder niet? Ik kan bergen verzetten!”

Het was het laatste gesprek dat ze hadden. Filkina is die dag nooit thuisgekomen.

Doden opgeruimd

Shchyruk weigerde te geloven dat haar moeder gestorven was, ondanks het feit dat het Oekraïense leger de familie op 5 maart vertelde dat ze was overleden. Het leger zei dat het onmogelijk zou zijn om haar lichaam op te halen, omdat er een Russische tank in de buurt was.

Terwijl haar dochter naar haar bleef zoeken, lag Irina lag al die tijd alleen in de Yablunska-straat, waar minstens twintig andere lichamen van burgers werden gevonden na de maandenlange Russische bezetting. Shchyruk heeft geen idee wanneer ze het lichaam van haar moeder zal zien. Lokale functionarissen hebben de afgelopen week de doden opgeruimd en de stad ontmijnd.

De burgemeester van Boetsja schat dat maar liefst driehonderd mensen zijn omgekomen onder de Russische bezetting, waar verslagen van standrechtelijke executies, wreedheid en willekeurige beschietingen hebben geleid tot wereldwijde verontwaardiging en nieuwe sancties tegen Moskou.

Shchyruk wil een stichting opzetten in de naam van Filkina om jonge Oekraïners te helpen die door oorlog zijn getroffen. ,,Ik wil dat de foto van haar hand een symbool is van een nieuw begin”, zei ze. ,,Dit symbool vertelt de bezetters dat ze ons alles kunnen aandoen, maar ze kunnen niet het belangrijkste wegnemen: liefde. Liefde voor mensen, dat ze niet hebben.”

