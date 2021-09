Olaf Scholz (SPD) wint ook tweede tv-debat tussen Duitse kanselierskandidaten

Uit een bliksempeiling door de publieke zenders ARD en ZDF na afloop van het tv-debat, kwam Scholz met 41 procent als de meest overtuigende kanselierskandidaat uit de bus. CDU/CSU-kandidaat Armin Laschet haalde 27 procent en Annalena Baerbock van de Groenen 25 procent. Van de 1500 per telefoon en online bevraagde deelnemers vond 49 procent Scholz ook de meest competente kandidaat, tegenover 26 procent voor Laschet en 18 procent voor Baerbock. Qua geloofwaardigheid scoorde Scholz ook het hoogst (39%), met Laschet en Baerbock op een gedeelde tweede plaats (elk 26%).

Het meest daadkrachtig en sympathiek vonden de deelnemers Annalena Baerbock met respectievelijk 41 en 39 procent, gevolgd door Scholz (28 en 34%) en Laschet (28 en 18%). Volgens de publieke omroep scoorde Baerbock hier beter vanwege de aanval van Laschet op Scholz, die als minister van Financiën volgens hem fouten maakte bij enkele financiële schandalen in Duitsland.

Twee weken voor de federale verkiezingen in Duitsland, op zondag 26 september, viel Armin Laschet (CDU/CSU) de grote favoriet in de peilingen Olaf Scholz (SPD) onder andere aan op het strafrechtelijk onderzoek tegen het Duitse anti-witwasbureau (FIU). Dat valt onder verantwoordelijkheid van Scholz als minister van Financiën en wordt verdacht van het niet doorgeven van alle meldingen van banken en notarissen over verdachte transacties.

Scholz moest zich ook verdedigen voor het boekhoudschandaal bij het beursgenoteerde Wirecard, dat een economische schade veroorzaakte van 30 miljoen euro waarvoor CDU en zusterpartij CSU alsook de Groenen en andere oppositiepartijen de minister van Financiën én accountantskantoor EY politiek verantwoordelijk houden.

Laschet krijgt ondanks zijn slechts scores lof van CSU-chef Markus Söder. Hij bestempelt het optreden van de CDU-leider op Twitter als ‘een duidelijke overwinning op punten’ en ‘een overtuigende prestatie’. 'Dit is een trendommekeer en geeft wind in de rug voor de eindspurt'.

Zwevende kiezers

De ARD en ZDF bevroegen in hun bliksempeiling ook zwevende kiezers. Gevraagd naar hun favoriet als ze de bondskanselier rechtstreeks zouden kiezen, noemde een derde Scholz (36%), een kwart Laschet (25%) en evenveel Baerbock (25%).

Bij de aanhangers van de drie partijen waren er geen verrassingen. De meeste sociaaldemocraten zouden Scholz kiezen (77%), de christendemocraten laschet (74%) en de Groenen Baerbock (71%).

Andere peilingen

In de wekelijkse “zondagtrend”-peiling van Insa/ You Gov voor Bild vergrootte de SPD haar voorsprong op de CDU/CSU. De sociaal-democraten wonnen met kanselierskandidaat Olaf Scholz één procentpunt in vergelijking met vorige weekend en komen uit op 26 procent. Dat was maar liefst zes procentpunten meer dan de christendemocraten met kanselierskandidaat Armin Laschet, die op 20 procent bleef staan. De Groenen met kanselierskandidate Annalena Baerbock verliezen één punt en komen op 15 procent.

Als de Duitse kiezers de nieuwe bondskanselier rechtstreeks zouden kunnen kiezen dan wint CDU/CSU-kandidaat Armin Laschet licht vergeleken met vorige week (+3%) maar blijft met 13 procent op de laatste plaats staan. Groenen-kandidaat Annalena Baerbock komt met 14 procent (+1%) op de tweede plaats en SPD-kandidaat Olaf Scholz blijft met 31 procent (-1%) de favoriet. Van de bevraagden gaf 33 procent aan op geen van de drie te willen stemmen.

Peilingsbureau Forschungsruppe Wahlen e.V. signaleerde vrijdag een kleinere kloof tussen de sociaal-democraten en de Unie van CDU en CSU. Als de verkiezingen volgende zondag al zouden plaatsvinden, dan zou de SPD kunnen rekenen op 25 procent, de christendemocraten op 22 procent en de Groenen op 17 procent van de stemmen.

Eerste tv-debat

Tijdens het eerste televisiedebat, twee weken geleden bij RTL/ntv, viel Scholz (63) niet bijzonder op, maar kwam hij volgens opiniepeiler Forsa als winnaar uit de bus in een bevraging van 2500 kijkers. 36 procent vond de SPD-bewindsman de sterkste, wat hem een ruime voorsprong gaf op Annalena Baerbock (40) van Die Grünen, die 30 procent van de kijkers wist te bekoren. Slechts 25 procent zag in Armin Laschet (60, CDU/ CSU) een goede opvolger voor Merkel. De laatste kwam ook het minst sympathiek over, aldus het strenge oordeel van het panel.

Scholz scoorde ook het hoogst in een peiling van marktonderzoeker Civey. Hij kwam het overtuigendst over (37 tegenover 25 procent voor Laschet en Baerbock) en scoorde het hoogst in vrijwel alle leeftijdsgroepen. Zijn grootste fans (42 procent) bevinden zich in de categorie 65-plussers, een groot voordeel voor de SPD omdat dit ook de grootste kiezersgroep is in het vergrijsde Duitsland.

