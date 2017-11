Oer-Hollandse kapsalon is vette hype bij Nepalese elite

Volgens Azië-correspondent Nina van Raay van BNR Nieuwsradio eten hongerige Nepalezen in het overwegend hindoeïstische land absoluut geen kapsalons met varkens- of rundvlees maar een variant met kip of vis. Het maagvullende gerecht kwam bij toeval in Nepal terecht door een Nepalese chefkok die de kapsalon tijdens een reis door Nederland leerde kennen. ,,Toen hij weer in Nepal was werd hem door zijn vrienden gevraagd iets typisch Nederlands te maken. Hij overwoog een stamppot, maar ging uiteindelijk voor iets met friet. Dat vinden ze in Nepal ook lekker. Toen heeft hij ze een kapsalon voorgeschoteld. Na het opeten waren ze waanzinnig enthousiast'', aldus Van Raay.



Het baggervette samenraapsel - in Nederland goed voor maar liefst 1800 kilocalorieën - kost in Nepal ongeveer 300 rupee (circa 3 euro). Voor de gemiddelde Nepalees, die veel minder verdient dan de gemiddelde Nederlander, is dat peperduur. Daarom wordt de Kapsalon niet in snacktentjes verkocht, maar in exclusieve etablissementen. Volgens de correspondent is de snack een regelrechte hype in Nepal. Er zijn zelfs Nepalese foodbloggers die er aandacht aan besteden.