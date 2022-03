Oekraïners in nachtmerrie beland: hopen, vluchten en vechten in een brandend land

LIVE | Poetin noemt sancties ‘bijna een oorlogsver­kla­ring’, minstens 351 burgers gedood in Oekraïne sinds begin van de oorlog

President Poetin heeft zich uitgelaten over de westerse sancties, die hij ‘bijna een oorlogsverklaring’ noemt. Vooral een no-flyzone zou hij zien als een deelname aan de oorlog. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is naar eigen zeggen niet optimistisch over de kans dat de gesprekken tussen zijn land en Oekraïne snel resultaat zullen opleveren. Lavrov schilderde ‘de woedende verklaringen’ van de Oekraïense president Volodimir Zelenski af als struikelblok.Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog.

16:32