Oekraïners ‘geven belangrijke stad’ op en ook Britten gaan raketsystemen leveren

dit gebeurde er vannachtRussische troepen hebben nu ongeveer 80 procent van Severodonetsk ingenomen. Volgens Oekraïense bronnen is er na zware beschietingen enorm veel schade aangericht in belangrijkste stad in de provincie Loehansk - deel van de oostelijke regio Donbas.

Naar verluidt wil de Oekraïense legerleiding van het belegerde Severodonetsk geen tweede Marioepol maken, al zijn er vergelijkingen met de omsingelde havenstad die ruim twee maanden stand hield. Burgers uit Severodonetsk schuilen bij een enorm chemisch complex dat eerder deze week al werd geraakt door een Russische aanval. Een deel van de Oekraïense troepen zou zich echter terugtrekken naar de wat westelijker gelegen stad Lyman. Het heuvelachtige terrein daar is gunstiger voor verdedigers.

Symbolische waarde

Volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War is het een verstandige zet om geen troepen meer op te offeren voor het behoud van Severodonetsk, dat voor Moskou een belangrijke symbolische waarde heeft omdat het daarmee administratieve centrum van de provincies Loehansk in handen krijgt. Het Russische leger heeft een overmacht aan artillerie en troepen rond de stad geconcentreerd, zo blijkt uit satellietbeelden. Die Russische focus op Donbas zou de Oekraïners helpen om elders in het land terreinwinst te boeken zoals het geval zou zijn rond de stad Cherson, in het zuiden.

Oekraïne betaalt een hoge prijs in zijn onafhankelijkheidsstrijd, aldus president Zelenski. Elke dag sterven tussen de zestig en honderd Oekraïense soldaten in de strijd tegen Rusland en raken er nog eens vijfhonderd gewond, zo zei de president tegen de Amerikaanse zender Newsmax. Overigens wijzen satellietbeelden op de voorbereiding - in Rusland - van een nieuw grootschalig offensief tegen de grensstad Soemy. De Oekraïense regering schatte vorige week dat Rusland meer dan 30.000 soldaten heeft verloren sinds het begin van de invasie van Oekraïne op 24 februari.

Na tegenslagen eerder in de oorlog waarbij het beleg van Kiev mislukte, hebben de Russen geleerd van hun aanvankelijke fouten, aldus Westerse experts. In de Donbas trekt de artillerie nu als een stoomwals op en zijn er geen riskante operaties van luchtlandingstroepen. Ondertussen blijft Rusland aanvoerlijnen voor Westerse wapenleveranties bestoken. Russische raketten raakten gisteren spoorlijnen in de westelijke regio van Lviv. Daarbij vielen vijf gewonden. Ook de Beskidy-spoortunnel in de Karpaten, dicht bij de grens met Slowakije, is beschoten.

Het hoofd van de Oekraïense spoorwegen zei dat de schade meeviel en dat de tunnel heel bleef. De Oekraïens-Orthodoxe Kerk meldde dat twee monniken en een non zijn gedood bij de beschieting van een historisch klooster in Oost-Oekraïne. Het klooster, gelegen op de steile rechteroever van de Seversky Donetsk-rivier, bood onderdak aan burgers die op de vlucht waren voor de gevechten en was eerder getroffen door Russische beschietingen toen de Russische troepen hun offensief in Donbas doorzetten.

Raketsystemen

Na de Verenigde Staten stuurt nu ook het Verenigd Koninkrijk meervoudige raketsystemen naar Oekraïne. De Britse minister van Defensie Ben Wallace zei dat het gaat om M270-draagraketten die doelen tot 80 kilometer afstand kunnen raken. De Britse raketsystemen moeten het Oekraïense leger vooral helpen zich te verweren tegen de langeafstandsartillerie die de Russische troepen inzetten om steden in puin te leggen, aldus Wallace.

Volledig scherm Een Britse M270 tijdens een recente oefening in Letland. © REUTERS

Het hoofd van Interpol heeft alarm geslagen over een mogelijke toename van illegale wapenhandel als de oorlog in Oekraïne eenmaal voorbij is. Interpol-secretaris-generaal Jurgen Stock zei dat dat eerder was vertoond in de Balkanregio waar georganiseerde misdaadgroepen profiteerden van de oorlog en de beschikbaarheid van wapens die door het leger worden gebruikt. Kleine wapens zijn de grootste zorg, zei hij. Stock moedigde de 195-lidstaten van Interpol aan om intensief gebruik te maken van beschikbare databases die kunnen helpen bij het opsporen en volgen van gestolen legerwapens. Interpol, gevestigd in Lyon, traint al politie- en douanebeambten om wapensmokkel te volgen.

Kinderen

Op de Internationale Dag van het Kind wijdde Zelenski een deel van zijn boodschap aan de 243 kinderen die tot nu toe zijn omgekomen in de oorlog. 446 raakten gewond en 139 zijn vermist, zei de president, die vreesde dat er meer kinderslachtoffers konden zijn omdat zijn regering geen volledig beeld heeft van de situatie in de door Russische troepen bezette gebieden. Veel kinderen uit weeshuizen zouden onder dwang naar Rusland zijn gebracht met de bedoeling ‘Oekraïne te vergeten’, aldus de president.

Denemarken is op weg deel te worden van het gemeenschappelijk defensiebeleid van de Europese Unie. Twee peilingen van Deense omroepen lieten zien dat ongeveer tweederde van de kiezers in het referendum van gisteren hiervoor is. Het Deense referendum past in het beeld dat Europese landen nauwere defensiebetrekkingen met bondgenoten zoeken als reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Eerder meldden Finland en Zweden zich als nieuwe leden van de NAVO. Het belangrijkste effect van het afschaffen van de Deense opt-out zal zijn dat Deense functionarissen in de kamer kunnen blijven wanneer EU-collega’s defensieonderwerpen bespreken en Deense strijdkrachten kunnen deelnemen aan militaire operaties van de EU.

Volgens de onafhankelijke krant The Moscow Times zijn in Moskou voorbereidingen aan de gang om nog deze zomer referenda te houden in door Rusland veroverde gebieden in het oosten en zuiden van Oekraïne. Het gaat er daarbij om de vraag of de burgers ‘onafhankelijk willen zijn’ van het landsbestuur in Kiev. Oekraïne veroordeelde eerder ‘gemanipuleerde referenda’ die feitelijk neerkomen op annexatie door Rusland.