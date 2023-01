Oekraïne vreest dat tanks te laat zullen komen: Zelenski roept op om wapenleveringen te versnellen

In zijn dagelijkse toespraak drong Zelenski opnieuw aan om zo snel mogelijk de beloofde tanks en zwaardere wapens richting Oekraïne te sturen om de strijd tegen de Russen vol te houden. Hij noemde de situatie in de oostelijke regio Donetsk erg moeilijk. ,,Rusland wil de oorlog lang laten duren en onze troepen uitputten. Dus moeten we tijd tot ons wapen maken. Zaken versnellen, haast maken met bevoorrading en nieuwe wapenopties openen voor Oekraïne.”

Na meerdere weken aarzelen besliste Berlijn vorige week om Leopard-tanks van Duitse makelij naar Oekraïne te sturen en andere Europese landen toe te staan om hetzelfde te doen. In totaal zouden er meer dan 300 tanks naar Oekraïne worden gestuurd. Maar de levering en de opleidingen om de tanks te bedienen vragen tijd, maar die is er niet.

Oekraïense troepen hebben al eerder gewaarschuwd dat ze in een race tegen de klok zitten. Het land vreest dat binnen twee maanden een tweede Russisch offensief kan beginnen en zet zich schrap voor de komende weken. In Oekraïne wordt vooral 24 februari genoemd als een datum waarop Rusland zou kunnen toeslaan. Het is de eerste verjaardag van de oorlog waarvan Moskou had gedacht dat die maar enkele dagen zou gaan duren.

De vertragingen zorgen er tegelijk ook voor dat Oekraïne nog niet het vermogen heeft om een tegenoffensief te lanceren. Dat meldt de gerenommeerde ‘Institute for the Study of War’ (ISW). Kiev hoopte in het late voorjaar of de zomer van 2023 een tegenoffensief te plannen, maar volgens het instituut hebben de vertragingen zelfs de huidige patstelling verergerd.