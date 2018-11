Oekraïne sluit grens voor Russische mannen

Russische mannen tussen de zestien en zestig jaar oud mogen Oekraïne niet meer in. Dat heeft Petro Tsygykal, hoofd van de grensbewaking vandaag verklaard. In Oekraïne is de staat van beleg van kracht naar aanleiding van een incident in de Zee van Azov.

,,Vandaag is de toegang voor buitenlanders beperkt. Allereerst gaat het om burgers uit de Russische Federatie tussen de 16 en 60 jaar oud", aldus Tsygykal. Rusland laat in een reactie weten dat het niet van plan is om hetzelfde verbod op te leggen aan mannen uit Oekraïne, aldus persbureau Ria News.

Afgelopen weekend nam de Russische grensbewaking drie Oekraïense schepen in beslag die via de Straat van Kertsj de Zee van Azov waren binnengevaren. De bemanningen werden meegenomen. In totaal worden 24 bemanningslieden worden vastgehouden door Rusland. Gisteren vroeg de Oekraïense president Petro Porosjenko steun van de Navo. De VS en Europese landen in de VN-Veiligheidsraad veroordelen de Russische provocatie en hebben zich achter Oekraïne geschaard.