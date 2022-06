Oekraïne: Russisch leger bereidt zich voor op nog langere operatie, planning verlengd tot oktober

Dit gebeurde er vannachtVolgens Oekraïense geheime diensten bereidt het Russische leger zich voor op een nog langere operatie in Oekraïne. Plaatsvervangend hoofd Vadim Skibitski van de militaire geheime dienst GUR zegt dat zijn dienst over informatie beschikt dat de Russische legerleiding haar oorlogsplanning voor nog eens 120 dagen - tot oktober - heeft verlengd.

Tegelijkertijd zei Skibitski dat Rusland zijn plannen elke maand bijwerkt en dat het verdere verloop vooral afhangt van hoe de gevechten in Oost-Oekraïne zich ontwikkelen. Dat staat in het dagelijkse rapport van het Institute for the Study of War, een in de Verenigde Staten gevestigd onderzoeksinstituut op het gebied van militaire zaken.

Het plaatsvervangend hoofd van de GUR zei eind mei al dat hij het mogelijk achtte dat de de ‘actieve vijandelijkheden’ tot het einde van het jaar zullen voortduren aangezien de Russische president Vladimir Poetin niet van plan is zijn plannen om Oekraïne in te nemen op te geven.

,,Deze oorlog zal voortduren. Hoe lang de actieve fase zal worden verlengd – of het nu september is, oktober of tot het einde van het jaar – hangt af van ons verzet, van de toestand van onze strijdkrachten en van de hulp die we krijgen”, zei Skibitski in een interview met Crimea.Realities, de regionale nieuwszender van de Oekraïense tak van RFE/RL (RadioFreeEurope/RadioLiberty).

Geschenk voor Poetin

,,Op 11 september vinden regionale verkiezingen plaats in Rusland. Aan deze datum is de mogelijkheid verbonden om in de bezette gebieden een ​​referendum of andere evenementen te houden. 7 oktober is de verjaardag van Poetin, hij is 70 jaar oud en iedereen zal zeggen dat het leger hem een ​​geschenk zal willen geven.’’

De roep van Oekraïne om westerse wapenhulp wordt wanhopiger nu het steeds duidelijker wordt dat Rusland de oorlog wil rekken om te winnen dankzij zijn materiële superioriteit. Het Oekraïense leger heeft geen langeafstandsartillerie, zei het hoofd van het noordelijke commando van de Oekraïense strijdkrachten Dmitry Krasilnikov eerder. De Russische artillerie is volgens hem veel beter dan de Oekraïense infanterie. De Oekraïense regeringsadviseur Oleksandr Danylyuk zei dat het Russische leger beter is uitgerust, wat cruciaal zou kunnen zijn in een langdurig conflict.,,Ze hebben meer middelen dan wij en ze hebben geen haast.”

Chemische fabriek

Ondertussen woedden de gevechten in het oosten van Oekraïne voort zonder noemenswaardige terreinwinst. Na weken van aanvallen en beschietingen heeft Rusland de strategische industriestad Sjevjerodonetsk grotendeels overgenomen. Het Oekraïense leger geeft echter niet op en behoudt de controle over de chemische fabriek in Azot. Dat maakte de gouverneur van de regio, Sergej Haidai, afgelopen nacht bekend.

Volgens Oekraïense informatie hebben ongeveer 800 mensen een veilig heenkomen gezocht in verschillende bunkers onder de fabriek. Het zou gaan om 200 fabrieksmedewerkers en 600 inwoners van de stad. Een door Rusland gesteunde separatistische groep claimde zaterdag dat ook zo'n 300 tot 400 Oekraïense strijders in de Azot-fabriek zitten.

Russische beschietingen van de fabriek veroorzaakten volgens de gouverneur een grote brand na een olielek. Het is niet bekend of de brand nog woedt. In de stad Avdiivka in de aangrenzende provincie Donetsk, waar een andere chemische fabriek is gevestigd, was volgens Russische media een enorme rookwolk te zien na een explosie.

Volledig scherm De Oekraïense president Volodimir Zelenski voerde afgelopen nacht in zijn videoboodschap opnieuw campagne voor de toetreding van zijn land tot de EU. © Screenshot Telegram

Zelenski

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft afgelopen nacht opnieuw campagne gevoerd voor de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. Hij is ervan overtuigd dat een besluit over de kandidaat-status voor Oekraïne ook de EU sterker zal maken.

In zijn dagelijkse videotoespraak bekritiseerde Zelenski tegelijkertijd de aanhoudende bezorgdheid van sommige EU-landen over die status: ,,Wat moet er nog meer in Europa gebeuren opdat de sceptici beseffen dat het schadelijk is voor Europa om Oekraïne buiten de Europese Unie te houden?”

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kondigde zaterdag tijdens een verrassingsbezoek aan Kiev aan dat het onderzoek van de Oekraïense aanvraag voor het EU-lidmaatschap, die in maart werd gedaan, vrijdag wordt afgerond. De Commissie zal dan een aanbeveling doen over de mogelijke kandidaat-status van Oekraïne, zonder vooruit te lopen op of een tijdschema vast te stellen voor eventuele toelating.