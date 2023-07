Oekraïne meldt tegenoffensief van Russen in noordoosten: 100.000 Russische soldaten zouden door Oekraïense linies proberen te breken

Oekraïne meldt dat de Russen in het noordoosten van het land met een tegenoffensief begonnen zijn. Meer dan 100.000 Russische soldaten en 900 tanks zouden zich verzameld hebben in de buurt van Koepjansk bij Charkiv en met onophoudelijke aanvallen op zoek zijn naar zwakke plekken in de Oekraïense linies.

Volgens de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maliar wordt er al enkele dagen zwaar gevochten, ook in de buurt van Lyman. Zowel Koepjansk als Lyman werd door de Russen bezet na de invasie in februari vorig jaar, maar eind vorig jaar weer bevrijd door de Oekraïense troepen.

,,Al twee dagen aan een stuk is de vijand bezig met een offensief in de buurt van Koepjansk in de regio Charkiv”, zei Maliar gisteren in een bericht op Telegram. ,,We verdedigen ons. Er wordt zwaar gevochten en de posities langs beide kanten veranderen meerdere keren per dag.”

Initiatief

Vanavond meldde ze dat het Russische offensief in de richting van Koepjansk voorlopig niet succesvol was. ,,De gevechten gaan door, maar het initiatief is nu aan onze kant”, zei ze.

Volledig scherm © AFP

Woordvoerder Serhiy Cherevatyi van het oostelijke militaire bevel van Oekraïne sprak op de nationale televisie over meer dan 100.000 Russische soldaten en meer dan 900 Russische tanks in het gebied. Het gaat volgens hem onder meer om luchtlandingseenheden en de beste gemotoriseerde infanterie-eenheden.

,,De vijand doet er alles aan om door de Oekraïense verdedigingslinies te breken”, zei hij. ,,Onze soldaten houden stand, voorkomen dat de vijand het initiatief volledig overneemt en voeren voortdurend tegenaanvallen uit.”

Volledig scherm © AFP

Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben Russische troepen Oekraïense posities aangevallen in verscheidene steden in de regio Charkiv en Loehansk. Ze zouden ook dertien Oekraïense aanvallen afgeweerd hebben verder naar het zuiden in Donetsk, onder meer in Bachmoet.

Oekraïne startte enkele weken geleden met een langverwacht tegenoffensief tegen de Russische bezetter in het zuiden en het oosten van het land. Dat verloopt echter een stuk trager dan verwacht.

Opmars

Volgens Maliar zetten de Oekraïense troepen in het zuiden hun opmars verder richting havens aan de Zee van Azov. Ze doen dat door clusters van door Rusland bezette dorpen te bevrijden.

De Amerikaanse topgeneraal Mark Milley noemt het Oekraïense tegenoffensief om de Russische bezetter te verdrijven intussen verre van een mislukking. En hij noemt mijnen de oorzaak voor de langzame opmars. ,,De Oekraïners vorderen gestaag en doelgericht”, zegt hij. ,,Maar ik blijf bij wat we eerder hebben gezegd: dit gaat lang duren, het zal zwaar zijn, het zal bloederig zijn.”