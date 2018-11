Oekraïne kondigt staat van beleg af

In een televisietoespraak zei hij: ,,Ik heb mijn grondwettelijke plicht vervuld en bij decreet heb ik de staat van beleg in heel Oekraïne opgelegd vanaf 09.00 uur 's morgens op 28 november.’’ Waarom de maatregel pas woensdag ingaat, zei Porosjenko niet.

Aanleiding is de opgelopen spanning tussen Oekraïne en Rusland nadat de Russen zondag drie Oekraïense marineschepen hadden beschoten en deze daarna in beslag namen. Rusland houdt nog 24 Oekraïense opvarenden vast. Volgens Moskou was deze actie gerechtvaardigd omdat de schepen in strijd met de afspraken via de Straat van Kertsj de Zee van Azov binnenvoeren.