Oekraïne doorbreekt twee Russische linies in Bachmoet: ‘Effectieve tegenaanvallen’

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne heeft meer tijd nodig voor len­te-offensief, Rusland erkent dat oorlog ‘moeilijk’ verloopt

Het Kremlin in Rusland erkent dat de oorlog in Oekraïne erg moeizaam verloopt. Woordvoerder Dmitri Peskov heeft dat gezegd in een interview. Wel heeft het leger volgens hem het Oekraïense leger ‘behoorlijk in elkaar geslagen'. President Zelensky van Oekraïne stelt het lente-offensief van zijn troepen nog even uit. ,,We zouden veel mensen verliezen.” Lees erover in ons liveblog.