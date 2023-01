Oekraïense vrouw (44) getuigt over traumatische ervaringen in martelkamer: ‘Handen in kokend water en nagels eruit getrokken’

met video Poetin raakt geïrri­teerd en vernedert vicepre­mier tijdens vergade­ring: ‘Waarom houd je je van de domme?’

De eerste vergadering van het jaar die de Russische president Vladimir Poetin gisteren met zijn ministers had, verliep al meteen vrij gespannen. Zo is op beelden te zien hoe het staatshoofd zijn geduld verliest wanneer het gaat over de bouw van militaire en civiele vliegtuigen. Poetin richt zich tot zijn vicepremier en minister van Industrie en Handel Denis Mantoerov, die er niet in geslaagd is om nieuwe contracten te sluiten voor de bouw van de toestellen. “Je doet er veel te lang over”, klaagt de president. “Waarom houd je je van de domme?”

12 januari